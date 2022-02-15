Политолог Суконкин призвал французов уступить место в Мали профессионалам

Военный писатель, аналитик Алексей Суконкин заявил, что французские войска должны покинуть Мали после провальной операции.

В ближайшее время Париж может сообщить о выводе своего контингента с территории Мали, об этом сообщил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в беседе с France 5.

«Франция, которая уже девять лет борется с джихадистскими группировками в Сахеле, может объявить в ближайшие дни о выводе своих войск из Мали, поскольку новая власть демонстрирует растущую враждебность по отношению к французскому присутствию», — пояснил Ле Дриан.

Известно, что в прошлом году в результате переворота к власти пришли военные, которые устали от бездействия Франции по отношению к многочисленным исламистским группировкам. По данным очевидцев, французы бегут в сторону своих баз при первом огневом столкновении с противником. Помимо прочего, их подозревают в связях с боевиками.

Федеральное агентство новостей /

Новая власть намерена положить конец террористическому беспределу в стране. Мали обратилась за помощью к России. Москва направила военную технику и инструкторов, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера». Генштаб Мали сообщил, что за последнее время армии удалось провести несколько эффективных операций в отношении радикалов.

В связи с этим присутствие французов не имеет никакого смысла. Результатом этих девяти лет стала лишь гуманитарная катастрофа. По словам пресс-секретаря ООН Стефана Дюжаррика, сейчас в помощи нуждаются около 7,5 миллиона малийцев. Это самый высокий показатель с 2012 года.

Политолог и военный писатель Алексей Суконкин в беседе с «Накануне.ру» предложил французам покинуть Мали, как ранее обещал президент Франции Эммануэль Макрон .

«Борьба с радикалами показала немощность или нежелание французского воинского контингента навести в стране должный порядок. Может французским военным будет лучше покинуть Мали и больше не заниматься здесь имитацией борьбы с бандитами, уступив место тем, у кого это получается лучше?» — отметил эксперт.

По словам Суконкина, Парижу «неприятно и больно» наблюдать за тем, как рушатся веками выстроенные рабовладельческие отношения с некоторыми африканскими странами. Однако освободительное движение на Черном континенте только набирает обороты.