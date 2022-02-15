Трусова не попала в тройку лучших после короткой программы на ОИ-2022 в Пекине

Российская фигуристка Александра Трусова не попала в тройку лучших после короткой программы на Олимпийских играх в Пекине, спортсменка идет четвертой.

Действующая чемпионка мира Анна Щербакова не допустила ошибок и чисто исполнила все технические элементы во время короткой программы на Играх-2022.

За свой прокат подопечная Этери Тутберидзе получила 80,20 балла и заняла промежуточное второе место. Щербакова отстает от Камилы Валиевой на два балла после проката короткой программы на ОИ-2022. Трусова выступала перед Щербаковой, во время проката спортсменка сорвала тройной аксель.

Первой из россиянок короткую программу представила Валиева, которая на старте также сорвала тройной аксель, но справилась со всеми остальными техническими элементами. Она получила 82,16 балла.

Напомним, 14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции МОК, ВАДА и ISU по допинговому делу Валиевой и разрешил 15-летней россиянке участвовать на Олимпиаде.