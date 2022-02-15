Путин заявил, что увидел настрой Шольца на взаимовыгодное сотрудничество России и Германии

Новый канцлер Германии Олаф Шольц настроен на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество Москвы и Берлина. Соответствующее заявление сделал глава российского государства Владимир Путин.

По словам президента России, переговоры с Шольцем прошли в деловой атмосфере.

Стоит отметить, что первая встреча политиков продолжалась более трех часов. Перед началом переговоров Путин заявил, что Германия является одним из приоритетных партнеров России.

Ранее сообщалось, что немецкий канцлер будет находиться на дистанции с российским лидером во время переговоров, так как не сделал ПЦР-тест. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.