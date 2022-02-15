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Российская фигуристка Валиева откатала короткую программу на Олимпиаде в Пекине

Спорт
/ Обновлено: 15 февраля 2022 17:09
Российская фигуристка Валиева откатала короткую программу на Олимпиаде в Пекине

Чемпионка Европы 2022 года в женском одиночном катании Камила Валиева выступила с короткой программой на ОИ-2022.

Воспитанница Этери Тутберидзе Камила Валиева, оказавшаяся в центре допинг-скандала на ОИ-2022, откатала короткую программу. Она получила от судей 82,16 балла, выполнив тройной аксель с небольшой ошибкой.

Стоит отметить, что сборную России в этом виде олимпийской программы также представляют Анна Щербакова и Александра Трусова. Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА спортсмены из РФ выступают на ОИ-2022 под флагом ОКР.

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