Инфекционист Малышев предрек повторный рост заболеваемости COVID-19 в Москве

Спад заболеваемости коронавирусом в Москве может быть временным. Таким мнением поделился врач-инфекционист Николай Малышев.

Заболеваемость омикрон-штаммом COVID-19 в российской столице медленно пошла на спад. За прошедшие сутки в регионе выявлено 8160 новых случаев заболевания против 9616, обнаруженных накануне. Однако, по мнению медика, впереди москвичей ожидает повторный рост числа пациентов.

«Нет, пока что это "пила", надо понаблюдать несколько дней или даже парочку недель. Безусловно, еще будет повышение», — пояснил Малышев в интервью РИА Новости.

Напомним, ученые из Эдинбургского университета в Великобритании не исключают появление новых более опасных штаммов коронавируса. В данный момент неизвестно, какой будет следующая мутация.