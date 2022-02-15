«Пусть немцы откроют кошелек»: встреча Путина и Шольца закончилась благодарностью за газ

Встреча президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца прошла в разгар обсуждения дальнейшей судьбы ДНР и ЛНР, которые Россия может официально признать независимыми республиками. Но кроме событий на Востоке Украины обговаривались и иные вопросы, принципиально важные для общеевропейской безопасности.

Собрали самое важное, о чем беседовали сегодня в Кремле главы двух государств.

Украина, расширение НАТО и безопасность в Европе

По приезду в Москву Шольц возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. После этого он встретился с Путиным за тем же самым «антикоронавирусным» столом, за которым президент РФ ранее сидел с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Все потому, что сдавать ПЦР-тест российским врачам германский канцлер отказался.

Канцлеру ФРГ достался в Кремле тот же стол, что и Макрону. Путин и Шольц зашли с разных сторон и обошлись без рукопожатий pic.twitter.com/rAXrk4l3ua — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 15, 2022

Перед поездкой глава ФРГ заявил, что ждет от Москвы «знаков деэскалации». Судя по всему, Берлин их получил: визит Шольца совпадает с возвращением российских войск после учений в места постоянной дислокации.

Путин обсудил с преемником Ангелы Меркель нерасширение НАТО на восток и сворачивание инфраструктуры Альянса в Восточной Европе — это те требования, которые РФ предъявляла США в ходе переговоров по гарантиям безопасности в конце декабря.

Ответы Штатов и НАТО не соответствуют российским требованиям, отметил Путин, но в них есть моменты, которые «можно обсуждать»: это Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого первыми вышли США, а также военная транспарентность.

Также президент России подчеркнул, что Украина не исполняет Минские соглашения и дискриминирует русскоязычное население страны. Происходящее на Донбассе он назвал «геноцидом».

«Подвижек в вопросах особого статуса Донбасса, проведения местных выборов там до сих пор нет. <…> В нашей стране подавляющее количество людей сочувствует жителям Донбасса и надеются, что их положение изменится коренным образом», — намекнул президент РФ.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Путин отметил необходимость следовать Минским соглашениям — РФ надеется, что у них еще «есть потенциал». Германия и Франция должны повлиять на руководство Украины ради возвращения к достигнутым договоренностям, уверен президент.

«Мы слышим, что Украина не готова сегодня к вступлению в НАТО. И тут же говорят, что ее завтра не примут. А примут тогда, когда ее подготовят к этому? Но для нас это может быть уже поздно, поэтому мы хотим решить этот вопрос сейчас, прямо сейчас, в ходе переговорного процесса, мирными средствами», — сообщил Путин.

Заявление Путина о Минских соглашениях означает, что признания независимости ЛДНР не будет, полагает журналист Павел Пряников. Не спроста резонансную инициативу направили президенту депутаты от думской фракции КПРФ — это должно показать Западу, что «если не Путин, то будете иметь дело с красно-коричневыми из КПРФ и русскими националистами».

«Значит, признание независимости ЛДНР не проходит. "Минские соглашения" — это заноза в теле Украины, и от такого способа давления на нее руководство России не откажется», — отмечает Пряников в Telegram-канале «Толкователь».

Федеральное агентство новостей / Андрей Тюнников

Отношения РФ с Западом

Шольц констатировал, что позиции РФ, НАТО и ЕС по гарантиям безопасности «разнятся», но сейчас важно, чтобы из-за этого «не возникало серьезной проблемы». Канцлер заверил: расширение НАТО на повестке дня не стоит и не обсуждается, «пока мы все находимся на своих постах».

Россия не хочет войны, но силовое сдерживание РФ — прямая угроза стране, парировал Путин. Он напомнил о прошлой войне в Европе, развязанной блоком НАТО против Югославии в 1991 году. Дальше Россия будет действовать «по плану», который складывается «из реальной обстановки не местах».

«Крупная военная операция с нанесением ракетно-бомбовых ударов по одной из европейский столиц, по Белграду. Это же было. Без санкций СБ ООН. Это очень плохой пример, но он был. <…> Хотим мы этого [войны] или нет? Конечно, нет. Именно поэтому мы выдвинули предложения о переговорном процессе, результатом которого должна быть договоренность обеспечении равной безопасности всех, включая нашу страну», — сообщил Путин.

Кроме того, Путин и Шольц обсуждали «обоюдную» работу СМИ — речь идет о Deutsche Welle и Russia Today, вещание которых было приостановлено ранее в РФ и ФРГ, соответственно.

Global Look Press / Clemens Bilan / Pool

Экспорт газа

Владимир Путин напомнил, что газопровод «Северный поток — 2» готов к эксплуатации, но окончательное решение остается за немецким регулятором.

Примечательно, что Олаф Шольц ушел от вопроса журналиста о возможности введения санкций против российско-германского энергетического проекта. Но ответил искренней улыбкой на комплиментарное высказывание Путина о патроне Шольца, бывшем канцлере от Социал-демократической партии Германии Герхарде Шредере. Именно его усилиями был пролоббирован проект «Северный поток», обеспечивающий ФРГ российским газом.

«Пусть немецкий гражданин откроет кошелек, посмотрит и ответит себе на вопрос, готов он в три, в пять раз больше заплатить за электроэнергию за газоснабжение, за тепло? И если ему не хочется это делать, пусть скажет спасибо господину Шредеру, потому что это его результат. Результат его работы», — заключил президент РФ.

Ранее президент ФРГ обвинил Москву в создании угрозы войны в Европе. Подробнее о том, за что ополчился на Россию Франк-Вальтер Штайнмайер, накануне переизбранный на второй срок — в нашей статье.