«Зайдут с тыла». Захарова поглумилась над массовым побегом украинских депутатов в Европу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на отсутствие почти половины депутатов Верховной рады Украины на сегодняшнем заседании парламента. Из 423 народных избранников на сессию явились лишь 216. Остальные, по мнению российского дипломата, «не жалея своих жизней» отправились в Европу ради «защиты страны».

«Чтобы, зайдя с тылу, вонзиться в спину агрессору. Пока Россия не напала, используют передышку с пользой — что-то копают: то ли окопы, то ли схроны», — с иронией отметила Захарова.

Напомним, по данным СНБО Украины, за границей сейчас находятся по меньшей мере 23 нардепа. К ним, а также другим госслужащим уже обратился президент Владимир Зеленский и дал 24 часа на то, чтобы вернутся в страну.