«Колоссальные перспективы»: общественник Сафронов высоко оценил проект развития «Горской»

Модернизированная «Горская» станет двигателем экономического развития Санкт-Петербурга. Такое мнение выразил член Движения гражданских инициатив, общественный деятель Дмитрий Сафронов.

Эксперт отметил что в настоящее время Северная столица отстает от темпов развития Москвы, что обусловлено нехваткой проектов, способных увеличить инвестиционную привлекательность города. Крупные проекты создают колоссальные перспективы для развития Петербурга и положительно влияют на уровень жизни горожан. Таким проектом может стать «Горская», считает Сафронов.

«Большие проекты – это большие деньги и колоссальные перспективы для развития нашего города», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По мнению эксперта, проект «Горская» создаст новые рабочие места. Тысячи петербуржцев смогут быть задействованы в его реализации, а после быть трудоустроены в новой экономической зоне.

Модернизированная «Горская» является крупнейшим инвестиционным проектом в Санкт-Петербурге за последние десять лет. По данным компании «Мегалайн», выступившей инициатором и заказчиком строительства, его стоимость составляет около 60 миллиардов рублей. По словам гендиректора компании Геннадия Корупятника, территория «Горской» будет сформирована из четырех кластеров — многофункциональных производственных и складских объектов гибкой планировки, IT-деревни, а также делового и туристического кластеров.