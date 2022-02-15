Навального обвинили в хищении почти 3 млн рублей из пожертвований граждан

Гособвинитель заявила, что Алексей Навальный1 (включен в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности) похитил около 2,7 млн рублей из пожертвований граждан, которые поверили, что переводят деньги на борьбу с коррупцией.

Сегодня на территории ИК-2 «Покров», где отбывает наказание Навальный, проходит выездное заседание Лефортовского суда по делу о мошенничестве с пожертвованиями и оскорблении судьи.

1 Внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму