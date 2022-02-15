Хомяк-провидец из Марий Эл предсказывает результаты российских спортсменов на ОИ

Видео с хомяком из республики Марий Эл, который предсказывает победы российской сборной на Зимних Олимпийских играх в Пекине, набирает популярность в интернете.

Тысячи человек посмотрели и оценили ролик с забавным грызуном, который вместе со своей маленькой хозяйкой – семилетней Никой Делловой – болеет за российских спортсменов, принимающих участие в Пекинской Олимпиаде.

Игры стартовали 4 февраля, и к настоящему времени две трети наград уже разыграно. Российская сборная пока лидирует по количеству бронзовых медалей, хотя в ее копилке есть и серебряные, и золотые награды.

Несколько дней назад хомячок по имени Челси предсказал российским спортсменам бронзовые олимпийские медали, и в тот день копилка российской сборной действительно пополнилась сразу несколькими медалями этого достоинства.

Однако болельщики, конечно, ждут от сборной больше побед, и особые надежны россияне возлагают на юную звезду фигурного катания 15-летнюю Камилу Валиеву, которая ранее произвела в Пекине фурор, впервые исполнив на Олимпиаде прыжок в четыре оборота.

Камила Валиева, уже завоевавшая золото Олимпийских игр в командных состязаниях, поборется за награду высшей пробы в индивидуальных соревнованиях. Во вторник, 15 февраля, она выступит с короткой программой, а через два дня – с произвольной.

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Но перед тем, как зрители смогут посмотреть выступление юной российской фигуристки, марийский хомячок Челси сделает свое предсказание о ее результатах. Очередной ролик с грызуном-предсказателем будет опубликован в интернете в ближайшее время.

Как рассказала хозяйка хомячка Ника Деллова, из всех олимпийских соревнований, она больше всего любит смотреть трансляции фигурного катания. Вместе со всей страной девочка болеет за Камилу Валиеву и желает ей победы.

Видеоролики с предсказаниями хомяка Челси можно посмотреть в социальной сети ВКонтакте, а также в Тик Токе.