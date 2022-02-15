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Юри Алберто заявил, что «Зенит» постарается оставить артиста Боярского без усов

Спорт
Юри Алберто заявил, что «Зенит» постарается оставить артиста Боярского без усов

Бразильский форвард футбольного клуба «Зенит» Юри Алберто пообещал, что сбреет бороду, если сине-бело-голубые выиграют Лигу Европы. Нападающий в шутку отметил, что команда постарается оставить без усов народного артиста РСФСР Михаила Боярского. 

Следующий официальный матч «Зенит» проведет против испанского «Бетиса» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Встреча пройдет 17 февраля на «Газпром Арене».

Футболист обратил внимание на то, что тренировочные сборы прошли замечательно и команда готова к бою в европейском турнире.

«Со всеми силами подходим к игре 17 февраля. Я сбрею бороду, если мы выиграем Лигу Европы. У нас есть все шансы, будем бороться и сражаться, чтобы один человек [Боярский] остался без усов, а я — без бороды», — сказал игрок во время презентации.

Ранее главный болельщик «Зенита» Михаил Боярский пообещал сбрить усы, если сине-бело-голубые выиграют Лигу Европы.

#футбол #зенит #Юри Алберто