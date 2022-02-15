Юри Алберто заявил, что «Зенит» постарается оставить артиста Боярского без усов

Бразильский форвард футбольного клуба «Зенит» Юри Алберто пообещал, что сбреет бороду, если сине-бело-голубые выиграют Лигу Европы. Нападающий в шутку отметил, что команда постарается оставить без усов народного артиста РСФСР Михаила Боярского.

Следующий официальный матч «Зенит» проведет против испанского «Бетиса» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Встреча пройдет 17 февраля на «Газпром Арене».

Футболист обратил внимание на то, что тренировочные сборы прошли замечательно и команда готова к бою в европейском турнире.

«Со всеми силами подходим к игре 17 февраля. Я сбрею бороду, если мы выиграем Лигу Европы. У нас есть все шансы, будем бороться и сражаться, чтобы один человек [Боярский] остался без усов, а я — без бороды», — сказал игрок во время презентации.

Ранее главный болельщик «Зенита» Михаил Боярский пообещал сбрить усы, если сине-бело-голубые выиграют Лигу Европы.