Лев Хасис перейдет из правления Сбербанка в холдинг электронной коммерции

Лев Хасис решил покинуть правление Сбербанка для работы над собственными проектами. Он освободит свой пост с 1 июля 2022 года, однако будет и дальше сотрудничать со Сбербанком в качестве консультанта, сообщает «Финам».

Лев Хасис с 2013 года занимался созданием и развитием экосистемы Сбербанка и отвечал за технологические изменения в этой организации. Летом 2022 года он станет президентом и председателем совета директоров холдинга электронной коммерции, созданного Сбербанком.

Дочерние компании, подразделения и блоки, которые в данный момент курирует Лев Хасис, перейдут в управление к первым заместителям председателя правления Сбербанка Александру Ведяхину и Кириллу Цареву, или лично к главе компании Герману Грефу. Решение будет принято в ближайшее время.