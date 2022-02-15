«Никто не задавался вопросом»: фигурантка дела Конкиной винит в смерти девушки алкоголь

Совладелица и управляющая фитнес-клубом «Джамп» Анна Андрианова полагает, что София Конкина погибла из-за алкоголя — перед тренировкой ее видели с бутылкой вина.

По словам женщины, незадолго до посещения бассейна София вышла из супермаркета с вином и выпила его в раздевалке. В сумочке девушки нашли штопор с пробкой, передает РЕН ТВ.

Управляющая заявила, что сотрудник фитнес-клуба, который пытался спасти Конкину, почувствовал исходивший от нее запах алкоголя.

«Никто не задавался вопросом: а что с ней произошло? Она человек, который очень хорошо плавает, как на глубине 1,40 могла утонуть? Она выпила и пошла в воду, а вода, по мнению экспертов, еще больше усугубляет алкогольное опьянение», — подчеркнула Анна.

Адрианову обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Уголовное дело рассматривает Пресненский районный суд.