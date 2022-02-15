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Кедми рассказал, как предупреждение Путина заставило Киев пойти на попятную

Ближнее зарубежье
Кедми рассказал, как предупреждение Путина заставило Киев пойти на попятную

Украинский президент Владимир Зеленский внял предостережениям Москвы и, обратившись к народу Украины, дал задний ход.

Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» рассказал израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми, комментируя обращение украинского лидера к нации по поводу «российского вторжения», с которым Зеленский выступил накануне, 14 февраля.

Напомним, ранее западные страны, и в том числе США, назвали «точную дату вторжения России на Украину» - 16 февраля. Президент Украины в связи с этим заявил, что возможности Вооруженных сил страны возросли, однако Донбасс под контроль Киева будет возвращен не силовым, а дипломатическим путем. При этом Зеленский выразил сомнение в том, что в среду может действительно начаться масштабная эскалация конфликта.

По словам украинского президента, 16 февраля украинцам нужно объявить «Днем единения». А всех покинувших страну гражданам Украины Владимир Зеленский призвал в течение суток вернуться на родину.

Комментируя обращение Зеленского к народу, Яков Кедми отметил, что в нем четко прослеживается то, какое влияние на украинского лидера оказали предостережения президента Владимира Путина о возможных последствиях силового возврата Донбасса под контроль Киева.

Кедми рассказал, как предупреждение Путина заставило Киев пойти на попятную
Prt Scr youtube.com  / Россия 24

Кто-то объяснил Зеленскому серьезность озабоченности Москвы этим вопросом, считает Кедми, так как до сих пор украинский президент не демонстрировал понимания в этом вопросе. Возможно, рассуждает политолог, эти разъяснения Зеленскому дали западные партнеры, которые опасаются, что за авантюры Киева расплачиваться в конце концов придется Брюсселю.

«Вдруг он заявил, что Донбасс будет возвращен на Украину дипломатическим путем. То есть до него дошло, что в рамках дискуссии с Западом, с США президент России сказал несколько раз: "Если Украина попытается вернуть Донбасс военным путем, это война". И тут он дал задний ход. То есть дошло. Ему объяснили его хозяева: "Слушай, ты не угрожай военными действиями – потом расплачиваться придется кому-то, а не тебе. Так что будь поосторожнее"», – рассуждает Кедми.

Также эксперт саркастично прокомментировал скупость формулировок Зеленского, который не уточнил в своем обращении к народу, откуда именно Украине грозят войной.

Кедми рассказал, как предупреждение Путина заставило Киев пойти на попятную
Федеральное агентство новостей  / 

Все прогнозы и предсказания о «неминуемом вторжении» раздавались с Запада – об этом говорили западные политики и сообщали СМИ. И в то же время, Россия на самых разных уровнях неоднократно отвечала, что не планирует нападения, не хочет войны и не заинтересована ни в каких агрессивных шагах по отношению к Украине.

«Он (Зеленский) скромный человек. Он сказал, что угрожают войной, но не сказал, кто. Ведь ему Россия не угрожает войной – ему войной с Россией угрожают его хозяева, США. Но он скромно упустил эту маленькую деталь», – подчеркнул Кедми.

Во вторник, 15 февраля, тема «российского вторжения» была неоднократно поднята на пресс-конференции глав МИЛ России и Польши Сергея Лаврова и Збигнева Рау, при чем польские журналисты наглядно продемонстрировали свое предвзятое отношение к данной теме.

Как сообщает РИА Новости, Сергей Лавров, отвечая на пресс-конференции на вопросы, не обошел вниманием и тему «вторжения на Украину», поднятую польским репортером. Министр ответил на вопрос, заявив, что сообщения о «вторжении» в информационное пространство вбрасывают именно западные СМИ, занимающиеся спекуляциями на этой теме и «информационным терроризмом». Ответ, однако, не удовлетворил польского журналиста, и он вновь спросил у Лаврова, собирается ли Россия «вторгаться» на Украину. Тогда Сергей Лавров обратился напрямую к министру иностранных дел Польши Збигневу Рау, обратив его внимание на непонятливость журналиста.

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