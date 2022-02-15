Кедми рассказал, как предупреждение Путина заставило Киев пойти на попятную

Украинский президент Владимир Зеленский внял предостережениям Москвы и, обратившись к народу Украины, дал задний ход.

Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» рассказал израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми, комментируя обращение украинского лидера к нации по поводу «российского вторжения», с которым Зеленский выступил накануне, 14 февраля.

Напомним, ранее западные страны, и в том числе США, назвали «точную дату вторжения России на Украину» - 16 февраля. Президент Украины в связи с этим заявил, что возможности Вооруженных сил страны возросли, однако Донбасс под контроль Киева будет возвращен не силовым, а дипломатическим путем. При этом Зеленский выразил сомнение в том, что в среду может действительно начаться масштабная эскалация конфликта.

По словам украинского президента, 16 февраля украинцам нужно объявить «Днем единения». А всех покинувших страну гражданам Украины Владимир Зеленский призвал в течение суток вернуться на родину.

Комментируя обращение Зеленского к народу, Яков Кедми отметил, что в нем четко прослеживается то, какое влияние на украинского лидера оказали предостережения президента Владимира Путина о возможных последствиях силового возврата Донбасса под контроль Киева.

Prt Scr youtube.com / Россия 24

Кто-то объяснил Зеленскому серьезность озабоченности Москвы этим вопросом, считает Кедми, так как до сих пор украинский президент не демонстрировал понимания в этом вопросе. Возможно, рассуждает политолог, эти разъяснения Зеленскому дали западные партнеры, которые опасаются, что за авантюры Киева расплачиваться в конце концов придется Брюсселю.

«Вдруг он заявил, что Донбасс будет возвращен на Украину дипломатическим путем. То есть до него дошло, что в рамках дискуссии с Западом, с США президент России сказал несколько раз: "Если Украина попытается вернуть Донбасс военным путем, это война". И тут он дал задний ход. То есть дошло. Ему объяснили его хозяева: "Слушай, ты не угрожай военными действиями – потом расплачиваться придется кому-то, а не тебе. Так что будь поосторожнее"», – рассуждает Кедми.

Также эксперт саркастично прокомментировал скупость формулировок Зеленского, который не уточнил в своем обращении к народу, откуда именно Украине грозят войной.

Федеральное агентство новостей /

Все прогнозы и предсказания о «неминуемом вторжении» раздавались с Запада – об этом говорили западные политики и сообщали СМИ. И в то же время, Россия на самых разных уровнях неоднократно отвечала, что не планирует нападения, не хочет войны и не заинтересована ни в каких агрессивных шагах по отношению к Украине.

«Он (Зеленский) скромный человек. Он сказал, что угрожают войной, но не сказал, кто. Ведь ему Россия не угрожает войной – ему войной с Россией угрожают его хозяева, США. Но он скромно упустил эту маленькую деталь», – подчеркнул Кедми.

Во вторник, 15 февраля, тема «российского вторжения» была неоднократно поднята на пресс-конференции глав МИЛ России и Польши Сергея Лаврова и Збигнева Рау, при чем польские журналисты наглядно продемонстрировали свое предвзятое отношение к данной теме.

Как сообщает РИА Новости, Сергей Лавров, отвечая на пресс-конференции на вопросы, не обошел вниманием и тему «вторжения на Украину», поднятую польским репортером. Министр ответил на вопрос, заявив, что сообщения о «вторжении» в информационное пространство вбрасывают именно западные СМИ, занимающиеся спекуляциями на этой теме и «информационным терроризмом». Ответ, однако, не удовлетворил польского журналиста, и он вновь спросил у Лаврова, собирается ли Россия «вторгаться» на Украину. Тогда Сергей Лавров обратился напрямую к министру иностранных дел Польши Збигневу Рау, обратив его внимание на непонятливость журналиста.