Лавров высмеял «непонятливость» польского журналиста после вопроса о «вторжении» России на Украину

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассмеялся в ответ на вопрос польского журналиста о «вторжении» России на Украину после того, как он несколько раз дал комментарии на эту тему.

В ходе пресс-конференции во вторник, 15 февраля, по итогам переговоров с главой МИД Польши, действующим председателем ОБСЕ Збигневом Рау, главе российского внешнеполитического ведомства несколько раз задали вопрос о предполагаемом «вторжении» ВС РФ на территорию Украины. На это министр несколько раз заявил, что сообщения СМИ и различных политиков по этой теме представляют из себя спекуляции и «информационный терроризм». В конце мероприятия один из польских журналистов снова уточнил у Лаврова насчет «вторжения», в ответ на что тот молча кивнул.

«Непонятливый в общем у вас журналист какой-то», — пошутил глава МИД РФ.

Между тем Россия не раз заявляла, что у нее нет намерений нападать на те или иные страны. Все обратные заявления являются алармистскими и носят спекулятивный характер.