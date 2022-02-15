Путин не стал прибегать к синхронному переводу на встрече с канцлером Германии Шольцем

Президент России Владимир Путин на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем не пользовался синхронным переводом.

Переговоры сторон проходят в Москве.Самолет с Олафом Шольцем приземлился в российской столице 15 февраля. Большую часть беседы президент и канцлер посвятят обсуждению вопросов безопасности.

Путин показал блестящее знание немецкого на встрече с Шольцем, отказавшись от наушника с синхронным переводом. Президент также сообщил гостю, что рад встретить его в Москве.

«Я только что вступил на свою должность и для меня нечто особенное — история между Германией и Россией. Ясно, что в такое время, когда возникла такая сложная ситуация вокруг европейской безопасности, мы должны общаться. И я рад, что сейчас это стало возможным. И важно, чтобы отношения между государствами разрешались путем диалога», — ответил немецкий политик российскому лидеру.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказывал, что Владимир Путин и Олаф Шольц вынуждены соблюдать дистанцию. Канцлер Германии не прошел процедуру тестирования на коронавирус, отказавшись от использования российской ПЦР-системы. При этом представитель Кремля отметил: президент не боится испортить имидж из-за решения сесть поодаль.