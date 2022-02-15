Сборная Швейцарии обыграла Чехию и вышла в четвертьфинал олимпийского хоккейного турнира

Швейцарские хоккеисты одержали победу над чехами и стали четвертьфиналистами зимних Олимпийских игр в Пекине.

Сборная Чехии по хоккею, ведя по ходу матча олимпийского турнира против Швейцарии, упустила преимущество и уступила со счетом 2:4. В составе победителей отличились Андрес Амбюль, Киллиан Мотте, Денис Мальгин, а также Рафаэль Диас. Лукаш Клок и Роман Червенка стали авторами заброшенных шайб чешской сборной.

В четвертьфинале олимпийского хоккейного турнира в Пекине Швейцария сыграет с Финляндией. Матч состоится 16 февраля. В этот же день сборная России, являющаяся действующим победителем хоккейного турнира в рамках зимней Олимпиады, встретится с Данией.