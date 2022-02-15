Украинская фигуристка заступилась за Валиеву после скандала на Играх-2022

Украинская фигуристка Анастасия Шаботова поддержала россиянку Камилу Валиеву после допингового скандала на пекинской Олимпиаде — 2022.

По ее словам, достичь таких результатов в прокатах невозможно с помощью запрещенных или каких-либо других препаратов.

«Не верю, что Камила принимала допинг. Девочки просто очень талантливые, таких прокатов нельзя достичь какими-то препаратами. Тут даже вопросов нет», — сказала Шаботова журналистам.

Валиева выиграла золото в команднике на зимних ОИ-2022. После турнира Международное агентство тестирования сообщило, что декабрьская проба россиянки оказалась положительной. Спортивный арбитражный суд (CAS) встал на сторону Валиевой и разрешил ей участвовать в личном турнире фигуристок.

Напомним, Шаботова летом 2019 года сменила спортивное гражданство и стала представлять сборную Украины.