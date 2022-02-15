Олимпийский чемпион Свендсен поддержал Латыпова после провала в эстафете на ОИ

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Эмиль Хегле Свендсен обратился к россиянам после неудачного выступления биатлониста Эдуарда Латыпова в эстафете на Ои-2022 в Пекине.

Латыпов был вынужден уйти на два штрафных круга на последней стрельбе в эстафете на пекинских Играх-2022.

«Мыслями и чувствами я с Латыповым. Я был в подобной ситуации в 2014 году. Позаботьтесь о нем, россияне», — написал Свендсен в своем Twitter-аккаунте.

Сборная России на данный момент завоевала три бронзовые награды на соревнованиях по биатлону на пекинской Олимпиаде. Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов стали третьими по итогам смешанной эстафеты. Латыпов завоевал бронзу в гонке преследования. Во вторник Карим Халили, Логинов, Максим Цветков, Латыпов замкнули тройку призеров в эстафете.

Россия идет на девятой строчке в медальном зачете ОИ-2022, в активе команды четыре золота, семь серебряных и девять бронзовых наград.