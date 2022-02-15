Нетрадиционный акт дипломатии. Депутат Новиков объяснил, зачем Шольц попросил Путина о встрече

В Кремле стартовала первая очная встреча президента России Владимира Путина с новым канцлером Германии Олафом Шольцем. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что переговоры продлятся несколько часов. За это время собеседники обсудят украинский кризис, гарантии безопасности и торгово-экономические отношения между странами.

Для новоиспеченного канцлера это, по сути, традиционный акт дипломатии, согласно которому свежеизбранный глава кабмина совершает серию поездок в те страны, отношения с которыми для ФРГ являются приоритетными.

Однако нынешняя напряженная геополитическая обстановка позволяет Шольцу позиционировать диалог с Путиным не как дежурный визит, а как «максимально значимый» саммит. Об этом «Политике Сегодня» заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

Он напомнил, что канцлер ФРГ посетил Москву в значимый как для России, так и для самой Германии период. Во-первых, сегодня Госдума поддержала инициативу, направленную на признание независимости самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Но окончательное решение по этому вопросу вскоре должен принять именно президент.

Во-вторых, сейчас самый разгар совместных российско-белорусских военных учений «Союзная решимость — 2022». И если верить домыслам хозяина Белого дома Джозефа Байдена, они якобы должны закончиться «вторжением» России на Украину 16 февраля.

«На данном этапе объективно Германия, а также Франция в "горячем конфликте" на европейском континенте не заинтересованы. И в этом отношении поддерживать контакт с ними [для России] очень важно, что, собственно, и делается. Но в данном случае говорить о том, что Берлин или Париж коренным образом повлияют на разрешение украинского кризиса нельзя. Мы должны зафиксировать, что они остаются во власти Вашингтона», — рассудил депутат.

Новиков подчеркнул, что и Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон стремятся играть более значимую роль на мировой, или хотя бы европейской арене за счет диалога с Россией. Такие манипуляции играют на руку и Москве, поскольку создают более сложную конфигурацию международных отношений и «размывают» гегемонию США.

kremlin.ru / Администрация президента России

В то же время европейские коллеги Путина преследуют разные цели. Если немецкий канцлер пока лишь начал зарабатывать очки на политической арене, то французский лидер, которого в апреле ожидают вторые общенациональные выборы, стремится предстать перед своими избирателями фигурой, к которой прислушиваются даже руководители других великих держав.

«Если бы Париж и Берлин были более самостоятельными, я думаю, что их роль была бы скорее позитивная для России. Хоть в пропагандистской кампании власти Германии и Франции участвуют, но когда вопрос встает ребром о возможности не информационной войны, а реальной, то обе страны понимают, что за этим последуют очень серьезные издержки для их политических возможностей, экономики, финансовых систем», — подвел черту собеседник «ПС».

Напомним, за день до визита в Москву Шольц побывал на Украине, где встретился с Владимиром Зеленским. Как позже заявил журналист Александр Сосновский, в Киеве итогами переговоров остались недовольны.