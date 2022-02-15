NetEasе: Россия заставила Японию пожалеть о резких выпадах в свою сторону из-за Курил

Россия недвусмысленно намекнула Японии, что нет никакого смысла поднимать давно уже решенный вопрос о территориальной принадлежности Курильских островов.

В публикации китайского издания NetEasе говорится, что недавно японский премьер-министр Фумио Кисида заявил о суверенитете Токио над Курилами. Авторы публикации считают, что эти слова можно трактовать как антироссийскую провокацию. Примечательно, что Москва заставила Японию пожалеть о резких выпадах в свою сторону из-за островов, передает «ПолитРоссия».

Терпение российской стороны было исчерпано после того, как стало известно о планах Японии увеличить дальность полета своих крылатых ракет. На этом фоне начались разговоры о подготовке Токио к десантной операции на Курилах. Ответ РФ на тревожные вести не заставил себя долго ждать.

«Россия внезапно отправила свою подводную лодку "Волхов" в Японское море и запустила оттуда крылатую ракету "Калибр"», — говорится в статье.

Россия обескуражила Японию, которая не успела поднять в воздух свои самолеты-разведчики, неожиданным ответом на провокации в отношении Курил. Сразу после этого российская сторона объявила, что проведет серию масштабных морских учений ВМФ РФ в регионе.

«РФ обнажила свой томагавк и заставила конкурентов замолчать», — говорят в Китае.

Эксперты с иронией отметили, что после новостей о запуске «Калибра» и анонса серии учений в Японии поутихли разговоры о Курилах. Обсуждение проблематики территориальной принадлежности островов отошло на второй план.