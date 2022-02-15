ГД приняла во втором чтении законопроект о наказании за сокрытие преступлений педофилов

Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект об усилении мер защиты детей от насилия. Предложена уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы, за сокрытие преступлений педофилов.

«Установить уголовную ответственность за заранее не обещанное укрывательство тяжких преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста», — говорится на официальном сайте Госдумы.

Согласно документу, злоумышленникам будут грозить не только штрафы до 100 тысяч рублей, но и тюремное заключение сроком до двух лет. Однако за заранее не обещанное укрывательство преступления лицо не будет подлежать уголовной ответственности в случае, если преступление было совершено супругом или другим близким родственником.