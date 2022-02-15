Шольц: ФРГ должна поддерживать диалог с РФ на фоне сложной ситуации с безопасностью в Европе

Германии следует общаться с Российской Федерацией на фоне сложной ситуации с безопасностью в Европе, рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Соответствующее заявление немецкий канцлер сделал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. По словам главы государства, Германия является одним из приоритетных партнеров Российской Федерации.

«Значительная часть переговоров с Шольцем будет посвящена вопросам безопасности в Европе и ситуации вокруг Украины», — подчеркнул Путин.

Ранее канцлер Германии прибыл в Москву на встречу с Путиным. Уточнялось, что по прилету он отказался сдавать российский ПЦР-тест на коронавирус.