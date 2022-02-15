Путин подписал указ о награждении орденами Мужества шести горноспасателей с «Листвяжной»

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества горноспасателей, участвовавших в ликвидации последствий после ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Всего награды получили шесть человек, из них пять — посмертно.

Согласно документу, орденами награждены Александр Заковряшин, Александр Аникин (посмертно), Евгений Земцев (посмертно), Андрей Назаров (посмертно), Олег Носанчук (посмертно) и Алексей Рылов (посмертно). Ознакомиться с полным текстом указа можно на сайте правовой информации.

Напомним, что трагедия произошла в ноябре 2021 года. На шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло возгорание с последующим взрывом метана. В результате ЧП погиб 51 человек, еще 99 получили травмы. Эта авария стала одной из самых крупнейших на территории России за последнее десятилетие.