Храни их всех: Захарова высмеяла главу МИД Британии Трасс после ее слов о «вторжении» РФ на Украину

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем официальном Telegram-канале высмеяла главу МИД Британии Трасс после ее слов о «вторжении» РФ на Украину.

Ранее Трасс заявила, что убедится в отсутствии планов Москвы по якобы вторжению на Украину лишь после того, как страна отведет войска от границ. Российский дипломат подколола главу МИД Британии Трасс «делом Скрипалей» после громкого заявления о «вторжении» РФ на Украину.

«Боже, храни их всех вместе с королевой. И понадежнее. Мы к британским границам, например, и не подводили войска, а "напасть", по мнению предыдущего поколения лондонской политической мысли, на Британию сумели в районе солсберецких шпилей», — заявила Захарова, припомнив ситуацию вокруг «отравления» Скрипалей в Солсбери в 2018 году.

Она добавила, что Британии пока извиниться за все фейки, которые прозвучали из уст официальных лиц.