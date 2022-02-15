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Тимошенко призвала Раду инициировать новый формат переговоров по Донбассу

Политика
Тимошенко призвала Раду инициировать новый формат переговоров по Донбассу

Верховная рада Украины должна инициировать новый формат мирных переговоров по Донбассу. С таким заявлением выступила лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

По словам нардепа, вместе с тем Рада должна принять заявление о неприемлемости Минских соглашений, которые «угрожают суверенитету Украины».

«Нет никакого сомнения, что вся эта эскалация, нагнетание, паника — это давление на Украину и украинскую власть для того, чтобы были приняты минские договоренности в том виде, который прямо угрожает суверенитету нашего государства», — высказалась она на заседании Рады.

Тимошенко добавила, что украинский народ «никогда не согласится» на воплощение Минских соглашений в том виде, в котором требует Россия.

Ранее сообщалось, что Украина расценит признание Москвой ДНР и ЛНР как выход из Минских соглашений. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает телеканал «360».

#украина #тимошенко #минские соглашения