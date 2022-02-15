Володин заявил, что Госдума направит Путину постановление о признании Донбасса

Депутаты Госдумы поддержали направление российскому президенту Владимиру Путину обращения о признании Донецкой и Луганской народных республик. Об этом говорят результаты соответственного голосования.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заметил, что поддержку оказали большинством голосов, за проект проголосовали 351 депутат.
"Постановление об обращении Госдумы о признании ДНР и ЛНР будет направлено президенту России", — уточнил Володин.
Также спикер добавил, что признание Донбасса создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты от внешних угроз для жителей республик.