Вильфанд предупредил жителей сибирских регионов о морозах до −40 градусов

Наступление сильных морозов ожидается в ряде сибирских регионов. О таком прогнозе сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в ближайшие несколько дней в нескольких регионах Сибири существенно похолодает. Температура может опускаться до −35...−40 градусов.

«На юге Сибири аномалии отрицательные. На юге Краснодарского края, в Хакасии, Забайкалье, Иркутской области, Тыве, Бурятии настоящая сибирская зима», — заявил Вилфьанд в интервью ТАСС.

В ночное время показатели температуры в этих регионах могут снизиться до −30...−35 градусов. Также крепкие морозы прогнозируются на Чукотке. Там уличные термометры покажут около −35...−40 градусов.

Ранее Вильфанд предупредил жителей Москвы и области, что до начала теплой весны еще далеко. По его словам, снежный покров начнет сходить не раньше середины марта.