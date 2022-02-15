Депутат бундестага Барч предложил сделать Меркель посредником между Россией и Украиной

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель может успокоить ситуацию вокруг России и Украины, так как обладает авторитетом у сторон, рассказал сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч.

Соответствующим заявлением он поделился в интервью изданиям медиагруппы Funke. Он считает, что правительство нынешнего канцлера Олафа Шольца не играет той посреднической роли, которую выполняла Меркель. Таким образом Барч предложил правительству государства «совместно с Францией выбрать Меркель в качестве возможного мирного посредника между Россией и Украиной».

В последнее время Киев и страны Запада выражают обеспокоенность на фоне якобы усиления «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва неоднократно отвергала подобные упреки, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.