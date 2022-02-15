Анастасия Таталина заявила, что ее засудили в слоупстайле на Олимпиаде

Российская фристайлистка Анастасия Таталина прокомментировала свой результат в соревнованиях на Олимпиаде в Пекине.

По словам Таталиной, судьи в дисциплине слоупстайл оказались нечестными. Фристайлистка заявила, что они ее засудили, поставив намного меньше баллов, чем она рассчитывала.

«Считаю, что меня сегодня просто засудили, и это нечестно», — цитирует Анастасию Таталину пресс-служба Олимпийского комитета России.

Спортсменка отметила, что, выполняя последнюю попытку, она сделала сложнейший прыжок, который не делал никто из ее конкурентов, но получила за него всего 75 баллов.

Напомним, Анастасия Таталина заняла на соревнованиях четвертое место с результатом 75,51 балла. Первое место досталось спортсменке из Швеции Матильде Гремо, которая набрала 86,56 балла. На втором месте оказалась китаянка Гу Айлин, получившая 86,23 балла. Бронзовую медаль вместо Таталиной получила эстонка Келли Силдару, результат которой 82,06 балла.