Медиагруппа «Патриот» поприветствовала своего нового инфопартнера

Издание «Вечерний Ставрополь» стало партнером Медиагруппы «Патриот» из Санкт-Петербурга.

Глава медиагруппы Николай Столярчук поприветствовал нового инфопартнера и заявил, что всегда помнил издание своего родного города, даже после переезда в Петербург.

«Я с детства читаю "Вечерний Ставрополь" — это профессиональное издание знакомо уже нескольким поколениям жителей города и продолжает набирать популярность», — сказал глава Медиагруппы «Патриот».

Руководитель МУП «Издательский дом «Вечерний Ставрополь» Вадим Дубило в свою очередь отметил сильные стороны своего издания: стабильный и крепкий коллектив журналистов, среди которых есть и лауреаты многочисленных профессиональных конкурсов, собственная служба доставки и некоторые другие аспекты.

«Здорово, что новая страница в нашей жизни совпала с началом сотрудничества с такой авторитетной площадкой, как федеральная медиа-группа "Патриот". У нас общие ценности и общие цели», — цитирует Дубило официальный сайт Медиагруппы «Патриот».

Стоит отметить, «Вечерний Ставрополь» является первой городской газетой столицы Ставропольского края. На данный момент общий тираж газеты составляет 7 — 10 тысяч экземпляров, а сетевое издание vechorka.ru зарегистрировано как самостоятельное СМИ.