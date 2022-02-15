Крым не повторить. Лишатся ли россияне зарплаты из-за признания Путиным независимости Донбасса?

Госдума разделилась по вопросу официального признания Россией самопровозглашенных Луганской и Донецкой Народных республик. Сделать то, чего патриотическая общественность ждет с 2014 года, президента РФ попросили и в «Единой России», и в КПРФ, но депутаты от «Новых людей» предостерегли возможными иностранными санкциями.

15 февраля депутат от КПРФ Казбек Тайсаев ответил депутату от «Новых людей» Антону Ткачеву, который засомневался, что россияне готовы «отказаться от зарплаты и части холодильника» ради суверенитета непризнанных республик Востока Украины.

«Народ России полностью поддерживает наше постановление и готов отказаться не только от 13-й зарплаты», — заверил коллегу Тайсаев.

Диалогу предшествовало одобрение думским большинством проекта постановления от КПРФ с просьбой к Владимиру Путину о признании ЛДНР. «Единая Россия» представила альтернативное обращение, в котором предусматривались предварительные консультации с МИД РФ — ведь шаг может спровоцировать острую реакцию стран Запада и фатально ухудшить и без того напряженные отношения с Украиной.

duma.gov.ru / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Однако коммунисты предлагают не советоваться с дипломатами. За их вариант проголосовал 351 депутат, а за предложение «ЕР» — только 310 парламентариев. Поддержали идею и ближайшие союзники КПРФ вне парламента — например, координатор «Левого фронта» и один из лидеров протестов 2011 года Сергей Удальцов.

«Признание ЛНР и ДНР является лучшей защитой наших братьев в Донецке и Луганске от агрессии со стороны бандеровцев. Это нужно было сделать еще в 2014 году, о чем всегда говорили российские левые и патриоты. Но лучше поздно, чем никогда…», — моментально прокомментировал инициативу думских коммунистов Удальцов в Telegram.

Один из двух лидеров партии «Справедливая Россия — За правду», инициатор «объединения лево-патриотических сил» и писатель Захар Прилепин комплиментарно высказался о решении Госдумы.

«Молодец, парламент. Хорошо, что мы тебя избрали», — заявил экс-кандидат в депутаты в колонке RT.

По его мнению, признание ЛДНР может закончить «многолетнее издевательство над несколькими миллионами человек».

Народные новости / Дмитрий Астрахань

Как с Крымом не будет

Примечательно, что даже имея парламентское большинство, фракция «единороссов» организованно голосовала за вариант КПРФ, а не за собственное предложение. Не исключено, что инициатива коммунистов создавалась не столько в офисе партии, сколько в других влиятельных кабинетах, предполагает политолог Илья Гращенков. При этом эксперт не уверен, что проект будет подписан президентом.

«Есть ощущение, что документ принимался в рамках борьбы внутренней. Но Путин вроде бы не очень любит давление на него, а значит, подписывать с ходу точно не будет. Такой документ хорошо использовать на переговорах, но ценен он как раз тем, что подписи на нем пока нет», — заявил президент Центра развития региональной политики (ЦРРП) в Telegram.

mil.gov.ua / Пресс-служба министерства обороны Украины

В вопросе признания ЛДНР «Новые люди» берут на себя роль думской оппозиции. Либералы из партии основателя Faberlic Алексея Нечаева не согласны с тем, что ради геополитической стратегии родной страны россияне захотят «затянуть пояса» после иностранного экономического давления, как в случае с присоединением Крыма в 2014 году. Гращенков не верит в повторение «крымского консенсуса»: в 2022 году такое гражданское единодушие может и не наступить.

«Измотанные пандемией и тревогой люди хотят мира и безопасности, поэтому от их имени голосовать за новый виток экспансии и эскалации довольно странно», — подчеркивает политолог.

Под угрозой санкций

Признание ДНР и ЛНР действительно может обернуться для России западными санкциями и пагубно сказаться на национальной экономике в краткосрочной перспективе.

С декабря в Сенате США разрабатывают антироссийский санкционный пакет, который авторы нескромно нарекли «матерью всех санкций»: он начнет действовать в случае «российского вторжения» на Украину. О готовности ввести «тяжелейшие санкции» заявили и страны G7, предупредив о «массивных и незамедлительных последствиях для российской экономики» в случае «агрессивного выпада» в адрес Украины.

facebook.com / Команда Зеленського

Среди возможных последствий для России — отключение страны от международной платежной системы SWIFT, экспортный контроль над западными технологиями и персональные санкции против российского президента.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что санкционное отключение России от подконтрольных Западу финансово-экономических систем будет эквивалентно полному «разрыву отношений». Подробнее — в нашей статье.