Ушел из жизни советский и российский актер Геннадий Митрофанов

Советский и российский актер кино, театра и ТВ Геннадий Митрофанов скончался на 82-м году жизни. Заслуженный артист России умер после тяжелой и продолжительной болезни.

Трагической новостью поделились на сайте Всероссийского общества глухих. Дата и место похорон звезды советского экрана не уточняются.

Геннадий Митрофанов родился в 1940-м году в Азербайджане. Когда будущему актеру было два года, он простудился и потерял слух. В 1964-м году Митрофанов окончил Театральную студию при Всероссийском обществе глухих в Москве, после чего стал гастролировать с Театром мимики и жеста.

Массовому зрителю артист стал известен благодаря ролям в таких картинах, как фильм Сергея Бондарчука «Борис Годунов», сериалах «Ленинград. Ноябрь», «Анна Карамазофф», «Человек-амфибия. Морской дьявол» и других.