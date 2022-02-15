Тренер сборной Латвии по хоккею рассказал о шансах России победить в олимпийском турнире

Сборная России по хоккею может стать победителем олимпийского турнира на Олимпийских играх в Пекине, заявил главный тренер команды Латвии Харийс Витолиньш.

Витолиньш ранее входил в штаб российского тренера Олега Знарка на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, где россияне выиграли золото. Латвийский наставник рассказал журналистам, что нынешняя сборная России, как и другие команды, имеет шансы на победу на ОИ-2022. Он отметил, что в этом турнире можно как всех обыграть, так и проиграть.

«Что касается изменений по сравнению с командой того образца и креатива в нынешней сборной, то у каждого штаба свои взгляды на игру. Условному Павлу Дацюку нельзя ударить по рукам и обязать его играть просто. То же касается и Кирилла Капризова. Нужно использовать сильные качества каждого игрока», — заявил Витолиньш.

Напомним, что сборная Латвии в 1/8 финала проиграла датским хоккеистам со счетом 2:3. Сборная Дании в четвертьфинале встретится с командой России 16 февраля.