Журналист Сосновский указал на недовольство Киева после встречи Зеленского и Шольца

Киев остался неудовлетворенным после личных переговоров президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Олафа Шольца. С таким мнением выступил журналист Александр Сосновский.

Эксперт прокомментировал прошедшую встречу сторон в украинской столице. По итогам беседы Шольц заявил журналистам, что Берлин и дальше готов поддерживать Киев. Однако политик назвал Минские соглашения основой для разрешения ситуации в Донбассе и отметил, что Владимир Зеленский пообещал представить законопроекты об особом статусе и выборах в регионе.

Журналист Сосновский рассказал, как канцлер Германии Шольц ошарашил Зеленского на встрече в столице. По словам специалиста, официальному Киеву не понравился акцент немецкого политика на реализации минских договоренностей.

«Украинская сторона осталась чрезвычайно недовольна Шольцем, а Шольц остался чрезвычайно недоволен украинской стороной. Он, оказывается, приехал туда, чтобы обговорить с Зеленским все вопросы, которые касаются выполнения Украиной Минских соглашением и нормализации ситуации на юго-востоке», — пояснил Сосновский в эфире «Соловьев Live».

Ранее пользователей Сети рассмешила ошибка Зеленского, которую президент допустил на встрече с Шольцем. Украинский лидер переставил местами две части слова, пока общался с немецким политиком на английском языке.