Американский журналист сравнил скандалы вокруг Валиевой и гимнастки Шелдбин

Журналист американского портала 3 Wire Sports Алан Абрахамсон обвинил соотечественников в необъективном подходе к делу Валиевой.

В своей статье Абрахамсон вспомнил историю с допинг-скандалом американской гимнастки Кристин Шелдбин, в крови которой также было обнаружено низкое содержание запрещенного в соревнованиях вещества. Позже выяснилось, что диуретик попал в ее организм с водой, которую спортсменка пила из-под крана.

Тогда, подчеркнул журналист, американские власти не стали обвинять в случившемся «всю систему» и никакого наказания Шелдбин не понесла, после чего смогла выступить на Олимпиаде. Аналогичная ситуация произошла с допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой на Играх в Пекине, но в этот раз спортсменку хотели не допустить до соревнований.

«Почему в случае с Валиевой глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт утверждает, что произошел «катастрофический сбой системы»? Не потому ли, что Валиева представляет Россию, и представить ее случай как мошенничество является удобным способом «набрать очки» в стиле холодной войны?» — отметил Абрахамсон.

Напомним, после окончания командного турнира по фигурному катанию стало известно о сомнительном допинг-тесте, который Камила Валиева сдавала еще в декабре прошлого года. В результате организаторы Игр приняли решение не проводить церемонию награждения спортсменов, а саму Валиеву могли отстранить от участия в дальнейших соревнованиях.