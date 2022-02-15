Ритуальное агентство в Ивановской области «похоронило» бывших лидеров США и ФРГ

Ивановское ритуальное агентство изготовило надгробия с изображением Барака Обамы, Ангелы Меркель и Дональда Трампа. Бывшие лидеры США и Германии были подписаны случайными именами.

Надгробия были изготовлены в рекламных целях и использовались для демонстрации, сообщает информационное агентство URA.Ru. На опубликованных в Сети снимках видно, что Меркель и Обама подписаны другими именами. Так, на надгробии бывшего канцлера Германии написано «Меркулова Ангелина Вольфовна», а на надгробии 44-го президента США — «Шамрин Анатолий Валентинович». Надгробие бывшего президента США Дональда Трампа подписано не было.

В Москве одно из ритуальных агентств также сняло необычную рекламу. Участие в ней приняли полуобнаженные модели, что вызвало недоумение у пользователей TikTok, сообщает телеканал «360».

Как сообщалось ранее, омская ритуальная компания предложила взрывать петарды с прахом усопших. Представители агентства отметили, что умерших граждан кремируют в Новосибирске, после чего их прах будет доставлен в Омск и использован для изготовления специальных петард.