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Самолет с канцлером ФРГ Шольцем приземлился в Москве

Политика
/ Обновлено: 15 февраля 2022 12:28
Самолет с канцлером ФРГ Шольцем приземлился в Москве

Канцлер Германии Олаф Шольц прилетел в Россию с официальным визитом. Его самолет приземлился в Москве.

Визит Шольца в РФ станет его первой поездкой в страну в качестве немецкого канцлера. Ожидается, что политик проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Накануне Шольц посетил Украину, где встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Шольц намерен подробнее узнать обеспокоенности Москвы во время переговоров с Путиным. Вместе с тем Германия не ожидает конкретных результатов от встречи лидеров ФРГ и России.

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