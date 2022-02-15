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Погребинский назвал маразмом инициативу Зеленского об учреждении «Дня единения Украины»

Ближнее зарубежье
Погребинский назвал маразмом инициативу Зеленского об учреждении «Дня единения Украины»

Политолог Михаил Погребинский иронично прокомментировал «Политике Сегодня» новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский объявил 16 февраля национальным праздником — «Днем единения». Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте главы государства. Напомним, ранее в эту же дату американский лидер Джозеф Байден предрекал Киеву «российское вторжение».

Зеленский, согласно тексту распоряжения, приказал всем без исключения населенным пунктам ровно в 10:00 поднять национальные флаги и исполнить гимн Украины. Дипломатам, служащим за рубежом, досталась еще более нетривиальная задача — организовать на местах некие «имиджевые мероприятия» в поддержку страны.

Погребинский, в свою очередь, отметил, что ничего общего с единением народа все эти песнопения и демонстрации не имеют.

«Это — очередное проявление маразма Зеленского и его советников», — выразил свое мнение украинский политолог.

Также стало известно, что Зеленский поручил с 1 марта повысить денежное довольствие военнослужащих ВСУ на 30%. Исключением стали пограничники и нацгвардейцы — их зарплаты вырастут только на 20%.

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