Профилактолог Токарев предупредил об опасном последствии пандемии для человечества

Человечество после завершения пандемии коронавируса может столкнуться с ее опасным последствием в лице коморбидной нации людей. Об этом рассказал главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

По словам специалиста, после окончания пандемии может появиться фактически коморбидная нация людей, которые будут иметь сразу несколько хронических заболеваний. При этом проблемы со здоровьем могут коснуться разных органов.

«Это и поражения центральной нервной системы, сердечно-сосудистой, нарушения со стороны иммунной системы, а также системные и аутоиммунные заболевания», — заявил Токарев в интервью URA.RU.

Врач добавил, что в перспективе необходимо разработать научно-обоснованные специализированные подходы к реабилитации пациентов, у которых возникли различные осложнения после COVID-19.

Вирусолог Александр Чепурнов ранее оценил риски появления нейроковида после перенесенного штамма коронавируса «Омикрон». По его словам, это зависит от особенностей организма, передает телеканал «360».