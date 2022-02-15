Мария Захарова сочла 15 февраля днем поражения западной пропаганды войны

Дату 15 февраля можно считать днем провала агитации Запада, уверена официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она выступила на фоне сообщений западных журналистов о начале «войны» Москвы и Киева 15 февраля. При этом, РФ неоднократно подчеркивала, что не собирается ни на кого «нападать».

«15 февраля 2022 войдет в историю как день провала западной пропаганды войны. Посрамлены и уничтожены без единого выстрела», — заявила Захарова в Telegram.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался, что ему пришлось поспорить с союзниками из-за нагнетания темы войны. По словам главы государства, с нападками выступают три страны.