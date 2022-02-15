Тихонов объяснил тренерской ошибкой бронзу сборной России по биатлону

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о выступлении сборной России в мужской эстафете на пекинских Играх.

По его словам, финишировать должен был Максим Цветков, а не Эдуард Латыпов. Он назвал произошедшее тренерским просчетом.

«Цветков должен был финишировать! Чисто тренерская ошибка. На Латыпова на третьем этапе было бы меньше давления. Эдик нахлебался в преследовании», — сказал он в интервью «Чемпионату».

Тихонов указал на то, что на ключевой этап необходимо ставить самых сильных спортсменов, а Цветков — закаленный боец.

Российские биатлонисты ранее во вторник завоевали бронзовые награды, хотя лидировали с большим преимуществом до четвертой стрельбы. Латыпов не справился на огневом рубеже и был вынужден уйти на два штрафных круга.