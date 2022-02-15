Журналист Норкин указал на кашу в голове политолога Ковтуна по теме Украины

Известный телеведущий Андрей Норкин жестко ответил на выпады украинского политолога Вячеслава Ковтуна об «атаке» России. Журналист подчеркнул, что у его собеседника образовалась каша в голове по этому вопросу.

Инцидент произошел в эфире передачи «Места встречи». Ковтун появился в программе от 14 февраля, хотя эксперта изгнали с российского телевидения за неоднозначные высказывания еще весной 2020 года. Однако теперь специалист вновь пришел в студию и начал делиться спорным мнением на повышенных тонах.

Андрей Норкин усадил в лужу скандального украинца Ковтуна после его слов о «нападении» России. Журналист отреагировал на заявление политолога о якобы готовящейся «атаке» Москвы на Киев. Хотя РФ неоднократно заявляла, что не собирается ничего «штурмовать».

«С 2018 года, с августа, мы прекратили постоянно говорить про вашу Украину, будь она здорова. И было прекрасно. Потом, блин, началась вот эта *****», — пояснил Норкин Ковтуну.

Он также подчеркнул, что у политолога каша в голове, от которой «волосы дыбом». Норкин добавил: специалист варился в западной повестке полтора года.

Ранее ведущий вытеснил из студии украинского политолога Василия Вакарова. Журналист поддержал коллегу Максима Юсина, который предложил эксперту «засунуть принципы».