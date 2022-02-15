Бывшему вице-премьеру Крыма Владимиру Серову продлили арест на три месяца

В Ростове-на-Дону продлили меру пресечения бывшему вице-премьеру Крыма Владимиру Серову, который обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. В СИЗО чиновник проведет еще три месяца, сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

В апреле 2019 года Серов отправили в отставку в связи с возбуждением против него дела об обещании или предложении посредничества во взяточничестве (части 5 статьи 291.1 УК РФ). Речь идет о посредничестве в оформлении земельного участка в курортном районе Судака. Тогда чиновник сбежал, однако в декабре прошлого года его задержали и доставили в Ростов.

Помимо этого Серов проходит фигурантом дела по части 4 статьи 159 (мошенничество) и части 1 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями). В СИЗО он пробудет до 17 мая текущего года. Ведется следствие.