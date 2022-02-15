Тренер сборной России по биатлону объяснил промахи Латыпова в эстафете на ОИ-2022

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский отреагировал на промахи Эдуарда Латыпова, который ушел на два штрафных круга в мужской эстафете на Олимпиаде в Пекине.

Наставник россиян связал провал Латыпова с психологией. Он отметил, что спортсмен начал стрельбу в порыве и совершил два промаха, а потом перестоял и потерял уверенность. Тренер заявил, что для Латыпова это трагедия.

«Что сейчас сказать Эдику? Промолчать или поддержать. Для него это, конечно, трагедия. Никита Крюков после Сочи долго отходил, несколько месяцев. Есть ли риск, что у Эдуарда начнётся комплекс последнего этапа? Конечно, есть», — отметил Каминский.

По словам тренера, сборная России в этой гонке боролась за золотые медали, и проиграть было обидно. Он рассказал, что советовал Латыпову работать спокойно, в штатном режиме.