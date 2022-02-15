Врачи в Петербурге выявили 73 новых смерти от коронавируса за сутки

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом обновил статистические данные по распространению заболевания в Петербурге.

Согласно информации оперштаба, за минувшие сутки в Северной столице скончались еще 73 человека с коронавирусной инфекцией. Как отмечают медики, эпидемиологическая обстановка в регионе остается напряженной.

Всего врачи зафиксировали 7091 нового заболевшего COVID-19. При этом более 700 жителей Петербурга были госпитализированы с осложнениями от заболевания. Отмечается, что в коронавирусном антирейтинге город на Неве опережает только Москва.

Напомним, ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заверял, что уже в январе 2022 года население региона достигнет высокого уровня коллективного иммунитета. Однако ситуация, которая сейчас наблюдается в системе здравоохранения города, идет в разрез со словами градоначальника.