The Sun сообщил о многомиллионных потерях владельца «Челси» Абрамовича

Владелец футбольного клуба «Челси», российский миллиардер Роман Абрамович потерял около 778 млн евро за одни сутки на фоне ситуации на Украине.

Как сообщает британский таблоид The Sun, акции сталелитейной группы Evraz на Лондонской фондовой бирже рухнули на 29%. Инвесторы опасаются возможных санкций против российских предприятий.

Ранее сообщалось, что ряд европейских государств рекомендуют своим гражданам в экстренном порядке покинуть Украину на фоне небезопасной ситуации.

Абрамович владеет лондонским клубом с 2003 года. За это время синие четыре раза выигрывали Английскую премьер-лигу (АПЛ), по два раза были сильнейшими в престижнейших клубных турнирах — Лиге чемпионов и Лиге Европы. Кроме того, «Челси» пять раз становился обладателем Кубка страны.