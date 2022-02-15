ISU пока не решил вопрос участия Валиевой в показательных выступлениях

Российская фигуристка Камила Валиева может не принять участия в гала-вечере фигуристов после окончания одиночных соревнований на Олимпиаде в Пекине.

Международный союз конькобежцев (ISU) пока не принял решение о допуске Валиевой к участию в показательных выступлениях. Таким образом, даже если олимпийская чемпионка попадет в тройку лидеров по итогу одиночного турнира, нет никаких гарантий, что фигуристка сможет принять участие в гала-вечере, пишет «Матч ТВ» со ссылкой на источник. Этот вопрос связан с сомнительной допинг-пробой российской спортсменки.

Напомним, после окончания командного турнира по фигурному катанию стало известно о допинг-тесте, который Камила Валиева сдавала еще в декабре прошлого года. В результате организаторы Игр приняли решение не проводить церемонию награждения спортсменов, а саму Валиеву хотели отстранить от участия в дальнейших соревнованиях, однако Спортивный арбитражный суд отклонил все апелляции по этому делу и позволил 15-летней спортсменке выступить в одиночных соревнованиях.