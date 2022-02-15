Сборная России по конькобежному спорту с рекордом вышла в финал ОИ-2022

Российские конькобежцы пробились в финал командной гонки преследования на зимних Олимпийских играх в Пекине. Спортсменам удалось побить олимпийский рекорд.

Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров преодолели дистанцию на 0,43 секунды быстрее, установив новый олимпийский рекорд. В настоящее время он составляет 3.36,62. Таким образом, россияне обеспечили себе серебряную медаль, пишет RT.

Олимпийские игры стартовали в Пекине 4 февраля и завершатся 20 февраля. На соревнованиях будет разыграно 109 комплектов медалей. Российская сборная на данный момент занимает девятое место в медальном зачете. В активе команды 18 наград (две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых).