Рубль укрепляется после заявлений Минобороны РФ об окончании учений и возвращении войск

Курс рубля растет на бирже после заявления Минобороны РФ о том, что учения российских Вооруженных сил завершены и подразделения возвращаются в места постоянной дислокации.

Ранее ведомство опубликовало заявление официального представителя министерства Игоря Конашенкова.

«По мере окончания мероприятий боевой подготовки войска, как и всегда, совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дислокации. Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны», - заявил Конашенков.

На утренних торгах российская валюта прибавила 0,7% после обвала на фоне массированной информационной кампании о вторжении России на Украину в период с 15 по 20 февраля.

Официальный курс валют, установленный Центробанком на 15 февраля, евро - 86,84 руб., доллар - 76,57